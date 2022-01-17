В Кремле отметили, что Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг ГЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Об этом он сообщил журналистам.

Минувшей ночью верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов со стороны украинских войск. Отмечается, что удар мог быть нанесен из РСЗО "Ольха". В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Песков отметил, что президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.

Ранее Песков заявил, что Крым имеет наработки по водообеспечению без Северо-Крымского канала

Видео: Telegram / СМОТРИ