Песков: Крым имеет наработки по водообеспечению без Северо-Крымского канала

Крым предпринимал энергичные шаги по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала, соответствующие наработки есть. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Дми трий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал позитивным заявление Салливана по переговорам о ядерных вооружениях.

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