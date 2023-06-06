Песков: Крым имеет наработки по водообеспечению без Северо-Крымского канала

Крым предпринимал энергичные шаги по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала, соответствующие наработки есть. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть.
Дми трий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков назвал позитивным заявление Салливана по переговорам о ядерных вооружениях.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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