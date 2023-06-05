Песков назвал позитивным заявление Салливана по переговорам о ядерных вооружениях

В Кремле отметили, что Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по переговорам о ядерных вооружениях. Об этом он рассказал журналистам.

Салливан отметил, что Вашингтон готов без предварительных условий вступить в диалог с Москвой о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену. Песков отметил, что Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение.

Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными.

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