По его словам, в Кремле внимательно отслеживают новости на эту тему.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными. Об этом он заявил журналистам.

По информации агентства "Кактус Медиа", спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота. Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают новости на эту тему, однако пока нет более детальной информации.

Ранее Песков заявил, что отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно.

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