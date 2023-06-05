Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными. Об этом он заявил журналистам.
По информации агентства "Кактус Медиа", спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота. Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают новости на эту тему, однако пока нет более детальной информации.
Ранее Песков заявил, что отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно.
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