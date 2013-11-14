Песков: отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно

По его словам, права человека и европейские ценности выглядят в понимании европейцев "гуттаперчевой вещью".

Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, права человека и европейские ценности выглядят в понимании европейцев "гуттаперчевой вещью". Песков процитировал стихотворение Федора Тютчева, а также заявил, что эти люди много лет не замечали бомбежек Донбасса, а Россия не слышала от них ни одного слова осуждения.

Фактически, они продолжают вот эту свою такую гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти вселенские ценности для них. Когда им не удобно, этих ссылок не происходит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН