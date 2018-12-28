Песков: Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему

По его словам, глава государства находится на своем посту фактически круглые сутки.

Президент РФ Владимир Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, глава государства находится на своем посту фактически круглые сутки. Песков также отметил, что во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье Путин постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО

Видео: Telegram / ЗАРУБИН