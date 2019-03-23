Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО

Он также добавил, что западные страны сейчас не оставляют России другого выхода.

Президент России Владимир Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По информации Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать мирный саммит по Украине, который может пройти в Париже. Песков отметил, что необходимо дождаться разъяснений от самого Макрона. Он также посоветовал всем европейским лидерам помнить, что Путин "был, остается и будет готов к любым контактам, которые помогут решать поставленные перед страной задачи иными средствами". Также пресс-секретарь добавил, что западные страны сейчас не оставляют России другого выхода.

Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН