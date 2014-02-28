Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

В Кремле подтвердили появление главы России на мероприятии.

Российский президент Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 2 июня сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что на текущий момент нет может назвать дату, приглашенных гостей или другие детали этого события, так как пока что Кремль не может разглашать эти сведения.

Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас все это готовится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле указали на то, что выступление главы государства остается для мира "долгожданным", так как оно затрагивает вопросы политики, экономики и торгово-экономических ориентиров страны. Напомним, что ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. Он состоится с 14 по 17 июня. В 2023 году одной из основных тем станет рынок труда.

Песков: Россия будет добиваться учета своих интересов в ситуации с Украиной.

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