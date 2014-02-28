Песков: Россия будет добиваться учета своих интересов в ситуации с Украиной

В Кремле рассказали о абстрактных размышлениях Запада о мирном урегулировании кризиса с Киевом.

Урегулирование ситуации на Украине должно происходить с учетом озабоченностей России - для Москвы это ключевой приоритет. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 2 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что Москва видит и констатирует, что все больше экспертных обсуждений и высказываний западных и европейских аналитиков появляется в публичном пространстве относительно возможного мирного урегулирования украинского кризиса. Однако на текущий момент все они - абстрактные.

Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - подчеркнул он, говоря о ситуации вокруг Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене.

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