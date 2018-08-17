Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене

В Кремле рассказали об участии в энергетическом объединении.

Россия продолжает контакты с международными участниками из ОПЕК+, но при этом на текущий момент не озвучивает ожидания от намеченных на 4 июня в Вене заседания мониторингового комитета и министерской встречи энергетического альянса. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 2 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Это никогда никто не анонсирует, даже из специалистов, поэтому и мы анонсировать не будем. Могу лишь сказать, что Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и эта работа будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в последний раз министры стран объединения собирались в очном формате в октябре 2022 года. Накануне встреч в рамках соглашения ОПЕК+ будет организована конференция ОПЕК, которая проходит раз в каждые полгода.

Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

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