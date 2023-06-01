Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе

По его словам, президент находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и губернатором региона.

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и губернатором региона. Он добавил, что идет поддержка в переселении покидающих свое жилье людей.

Напомним, ночью и утром 1 июня со стороны Украины атаке подвергся город Шебекино. В результате обстрелов были повреждены жилые дома. Люди стали массово покидать город и окрестности.

Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает Сербию и сербов

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