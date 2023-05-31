Песков: Россия поддерживает Сербию и сербов

В Кремле следят за тем, что происходит в Косово.

Россия поддерживает Сербию и сербов в ситуации с Косово. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва следит за тем, что происходит в Косово. Речь идет о недавнем столкновении между косовскими сербами и военнослужащими контингента НАТО KFOR. Песков заявил, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться.

Не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы.

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