  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
163
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия поддерживает Сербию и сербов

0 0

В Кремле следят за тем, что происходит в Косово.

Россия поддерживает Сербию и сербов в ситуации с Косово. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва следит за тем, что происходит в Косово. Речь идет о недавнем столкновении между косовскими сербами и военнослужащими контингента НАТО KFOR. Песков заявил, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться.

Не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, косово, пресс-секретарь президента россии, сербия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии