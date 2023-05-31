Песков: жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы

Жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя предложение вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его городам, Песков заявил, что мужество жителей Донецка и Луганска нужно отмечать. Однако, по его словам, нужно подождать, пока законодатели работают над этим вопросом.
Ранее Песков сообщил, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву.
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