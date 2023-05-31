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Песков: жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы

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Пресс-секретарь президента ответил на предложение вернуть звание "Город-герой".

Жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство последние годы. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя предложение вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его городам, Песков заявил, что мужество жителей Донецка и Луганска нужно отмечать. Однако, по его словам, нужно подождать, пока законодатели работают над этим вопросом.

Ранее Песков сообщил, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, донецк, луганск, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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