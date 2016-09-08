В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву

Дмитрий Песков рассказал о реакции президента РФ на нападение дронов на Москву.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заметил, что коллективный Запад не осудил украинскую атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге. В Кремле добавили, что вчера СМИ слышали выступление главы государства о том, что недружественные страны и киевский режим пытаются спровоцировать Россию на определенную реакцию. Однако власти будут спокойно и последовательно думать над тем, как разобраться с ситуацией.

Мы видели реакцию из Лондона, из Вашингтона, отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы хоть какие-то слова осуждения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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