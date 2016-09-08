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Песков: саммит Европейского политического сообщества не даст полноценного политпроцесса

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В Кремле оценили инициативу Кишинева.

Москва скептически относится к проведению на территории молдавской столицы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что полноценный политический процесс невозможен в разделенном европейском регионе. В Кремле продолжат следить за информацией, которая поступает из Кишинева и оценивать риторику молдавских властей, которая доминирует в республике.

Вместе с тем говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

 

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, евросоюз, кремль, молдавия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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