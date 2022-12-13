Песков: Минобороны и система ПВО сработали должным образом при атаке беспилотников на Москву

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников.

Минобороны РФ и система ПВО сработали должным образом при атаке беспилотников на Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников. Пять из них были сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье. Другие три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Песков отметил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо.

Ранее Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

Видео: Telegram / СМОТРИ