  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Минобороны и система ПВО сработали должным образом при атаке беспилотников на Москву

0 0

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников.

Минобороны РФ и система ПВО сработали должным образом при атаке беспилотников на Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников. Пять из них были сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье. Другие три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Песков отметил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо.

Ранее Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, минобороны, пво, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии