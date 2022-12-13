В Кремле считают, что Киев "ответил" на удар России по центру принятия решений на Украине.

Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на территории Украины в воскресенье, поэтому сегодняшняя атака беспилотников противников на Москву является очередной попыткой киевского режима дать ответ. Соответствующее заявление журналистам в рамках регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что утром 30 мая во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. незначительно повреждены несколько зданий, из людей никто не пострадал.В российском министерстве по обороне замет или, что в нападении на регионы страны участвовало восемь дронов самолетного типа.

Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам.

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