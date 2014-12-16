Боевые задачи выполнены силами "Запада" в ходе СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 11 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Зеленая Долина, находящийся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что за минувшую неделю Вооруженные силы страны совершили шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу Украины, а также объектам энергетической инфраструктуры, военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров противника. Дополнительно атаки совершались по пунктам временной дислокации местных вооруженных формирований и иностранных наемников.

ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34.

Фото: Минобороны России