В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

Игорь Артамонов сообщил также об одном пострадавшем.

Один человек погиб, еще один пострадал из-за падения украинского летательного беспилотного устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Липецкой области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник сообщил подписчикам о том, что сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место инцидента направлен глава района, работают оперативные экстренные ведомства.

Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Игорь Артамонов, губернтор Липецской области

Известно, что в ночь на 11 июля на территории Ельца и Елецкого района в Липецкой области дважды был введен "красный" уровень опасности из-за атаки вражеских БПЛА. Во всем регионе до сих пор действует "желтый" уровень угрозы — "Воздушная опасность".

В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов