В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ

Игорь Артамонов рассказал о ликвидации последствий утренней атаки ВСУ по российскому региону.

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов продолжают находить власти на территории Липецкой области в округе, где погибла женщина, а также в самих городах Липецк и Елец. Соответствующей информацией с подписчиками поделился губернатор российского региона Игорь Артамонов. Чиновник пояснил населению, что ни в коем случае нельзя трогать и даже приближаться к обломкам вражеских БПЛА. По его словам, все сообщения граждан об увиденных опасных находках обрабатываются администрацией и профильными ведомствами в приоритетном порядке. Специалисты оперативно прибывают на место происшествия для обезвреживания и изучения найденных предметов.

Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Напомним, что утром 3 июля украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков дрона на частный жилой дом погибла местная жительница. Еще два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Там обошлось без пострадавших. Однако взрывная волна повредила остекление в квартирах.

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Фото: Telegram / Игорь Артамонов