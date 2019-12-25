Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

В ДНР рассказали о новой проблеме, которую ВС РФ устроили для ВСУ под Красноармейском.

Дорожное полотно "Красноармейск - Павлоград", которое является ключевой логистической магистралью Вооруженных сил Украины в оперативном районе специальной военной операции в ДНР, перешла под плотный огневой контроль российских Вооруженных сил. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства ТАСС сделал советник губернатора Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Эксперт пояснил, что трасса постоянно находится под ударами артиллерии и беспилотников, а также контролируется с воздушного пространства.

Дорога Красноармейск - Павлоград теперь под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов. Это ключевая дорога снабжения группировки противника в Красноармейске, и движение по ней фактически невозможно. Игорь Кимаковский, эксперт

Советник главы ЛНР уточнил, что противник предпринимает попытки использовать местные проселочные и объездные дороги для своих целей, однако по этим путям также прилетают российские снаряды. В результате вооруженным формированиям киевского режима приходится делать крюк для обеспечения своих сил в городе Красноармейске (украинское название - Покровск).

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Фото: Минобороны России