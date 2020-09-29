Румыния подняла в воздух два истребителя из-за ударов БПЛА России на Украине

Боевая авиация поднималась в ночь на 2 июля по сигналу тревоги.

Румыния подняла в воздух два истребителя из-за ударов российских беспилотных летательных аппаратов на Украине. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного министерства по обороне. Известно, что боевые самолеты F-16 американского производства по тревоге RO-Alert поднимались в небо с 86-й авиабазы, расположенной на территории Борчи, для мониторинга ситуации.

Начиная с 23:15 (время совпадает с московским) два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной ситуации. сообщение пресс-службы Минобороны Румынии

В военном ведомстве уточнили, что вылет авиации был вызван возобновлением атак российских БПЛА по позициям киевского режима, расположенным вблизи государственной границы с Румынией. В тексте сообщения упоминается о том, что Национальный военный центр командования уведомил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии о введении мер по предупреждению населения в уезде Тулча.

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