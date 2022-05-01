Кэлин Джорджеску объяснил свое решением завершением выборного процесса в Румынии.

Румынский политик-националист, бывший кандидат в президенты страны Кэлин Джорджеску публично объявил об уходе из политической деятельности после окончания президентских выборов. Соответствующее заявление иностранец сделал в видеообращении, размещенном в его аккаунте в социальных сетях.

Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе. <...> Сейчас я сосредоточен на своей семье. Кэлин Джорджеску, политик из Румынии

Напомним, что информационный портал Hotnews уведомил свою аудиторию о том, что Джорджеску был вызван в местную прокуратуру для дачи показаний по результатам его совместного интервью с лидером националистического Альянса за объединение румын Джордже Симионом, сделанного для румынского телеканала Realitatea Plus. В нем спикер использовал цитаты вождя легионерского движения (речь идет об организации фашистского толка в довоенной Румынии) Корнелиу Зеля Кодряну.

Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Călin Georgescu