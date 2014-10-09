ЦИК Румынии огласил итоги голосования.

Мэр города Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100 процентов голосов изюирателей. Соответствующие статистические данные привели сотрудники ЦИК государства. Местного политика поддержали 53,60 процентов избирателей. У соперника Дана, руководителя оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона оказалось 46,40 процентов голосов. В настоящее время мужчина уже признал поражение и поздравил противника с победой.

В "РИА Новостях" сообщили о том, что европейский политик за более активное сотрудничество Румынии с Европейским союзом и НАТО, а также за стратегическое партнерство с Вашингтоном. Он согласен с официальной позицией Североатлантического альянса о том, что Москва представляет угрозу для национальной безопасности региона. Дополнительно выбранный деятель хочет продолжать поддерживать киевский режим и Вооруженные силы Украины вместе с западными союзниками. Политик видит необходимость страны в увеличении оборонных расходов от текущего уровня в 2,5 до 3,5 процентов от ВВП. Ранее Никушор Дуна говорил публично о планах по формированию оперативных сил, нацеленных на борьбу с гибридными угрозами, кибератаками и дезинформацией.

Напомним, что в ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Лидером гонки стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности. В конце февраля 2025 года местные власти Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политический деятель подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил данную заявку.

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