В Telegram не стали следовать указаниям Николя Лернера.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил через социальные сети о тои, что руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер просил весной текущего года его "заставить молчать каналы" румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в стране. наш соотечественник заметил, что иностранный представитель получил отказ в просьбе. Ранее эксперт упоминал общественности о том, что отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе одной из западноевропейских стран.

Этой весной на выставке Salon des Batailles в отеле Hotel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов. Я отказался. Павел Дуров, основатель Telegram

Напомним, что второй тур выборов президента состоялся на территории Румынии 18 мая. Данные президентские выборы - повторные. Мероприятия проводятся вместо планового голосования, которое было прервано в конце 2024 года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября наибольшее количество голосов получил местный кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это решение было принято инстанцией в Бухаресте под предлогом незаконного финансирования полиической кампании Джорджеску, зафиксированных хакерских атак на цифровую инфраструктуру Румынии, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского внешнего вмешательства во внутренние процессы европейского государства.

Wired: дело Павла Дурова дойдет до суда не ранее, чем через год.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Павел Дуров