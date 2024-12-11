Wired: дело Павла Дурова дойдет до суда не ранее чем через год

СМИ ссылаются на слова французской представительницы прокуратуры.

Уголовное дело задержанного во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова дойдет до судебной инстанции не ранее, чем через один год. Соответствующие данные опубликовал новостной портал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек. Согласно информации от европейской чиновницы, сейчас слишком рано обсуждать какие-либо детали расследования и потенциального мирового соглашения подозреваемого с властями. В СМИ говорят о том, что предприниматель, вероятно, "засттрял в стране" на длительный период времени, поэтому мессенджер Telegram находится "в подвешенном состоянии", так как компания не понимает, стоит ли ей искать преемника на место Дурова или нет.

Напомним, что 6 декабря 2024 года агентство AFP сообщило, что Павел Дуров впервые после своего задержания во Франции прибыл в парижский суд на допрос по существу о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием мессенджера. Бизнесмен отказался комментировать для прессы ход разбирательства, а также выдвинутые против него обвинения. Он добавил, что "верит во французское правосудие". Ранее, 24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Уже 28 августа предпринимателя направили в суд, где следователь предъявил подозреваемому обвинения по шести пунктам. В них речь шла о соучастии в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе организованной преступной группы. Такое правонарушение, согласно заявлению французской прокуратуры , может караться наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафом в размере 500 тысяч евро.

Павел Дуров удостоился мемориальной таблички на стене его дома в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Павел Дуров