Павел Дуров удостоился мемориальной таблички на стене его дома в Петербурге

"Здесь 10 октября 1984 г родился Павел Валерьевич Дуров..."

За месяц до фактического дня рождения основателя "ВКонтакте" и Telegram, 11 сентября, неравнодушные вывесили на доме, где жил Павел Дуров, мемориальную табличку. Теперь фасад дома на Камышовой улице, 28 украшает патетичная надпись.

Здесь 10 октября 1984 г. родился Дуров Павел Валерьевич, основатель "ВКонтакте" и Telegram, Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней, арестованный французским правительством за свои убеждения и продвижение технологий в массы.

О мотивах и личности людей, вывесивших табличку, ничего не известно. Однако, как отмечают в группе "Наша Каменка | Комендантский проспект", активисты допустили фактическую неточность – в 1984-м году дом №28 на Камышовой улице, вероятно, еще даже не был построен.

Ранее стало известно, что Дурову, находящемуся под судебным надзором во Франции, инкриминируют шесть правонарушений. Основателю "ВКонтакте" и Telegram запрещено покидать страну, а его брат – Николай – был объявлен в розыск 28-го августа.

Фото: ВКонтакте / Наша Каменка | Комендантский проспект