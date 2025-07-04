Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

В Кремле ответили на вопрос, возможны ли прямые переговоры лидеров двух страх.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, возможны ли прямые переговоры лидеров двух страх. Песков отметил, что на этот вопрос уже неоднократно давали ответ, включая самого президента. По его словам, такая встреча необходимма.

При необходимости есть готовность. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что разговора о личной встрече Путина и Макрона пока не идет.

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