Большинство петербуржцев не верят в реальные скидки на "Черную пятницу"

При этом женщины доверяют скидкам чаще мужчин.

Предстоящая "Черная пятница" явно не вызывает бурного восторга у жителей Петербурга. По данным исследования сервиса SuperJob, почти 7 из 10 петербуржцев (68%) считают акцию скорее способом ввести покупателей в заблуждение.

Согласно результатам опроса, лишь 12% петербуржцев уверены, что цены в эти дни действительно становятся ниже. Кроме того, доверие к скидкам заметно различается в зависимости от пола и возраста. Женщины склонны верить в честные распродажи чуть чаще мужчин — 15% против 9%.

При этом чем старше человек, тем меньше он склонен доверять акциям: среди горожан до 35 лет в снижение цен верят 18%, в возрастной группе 35–45 лет — уже только 9%, а среди тех, кому 45 и больше, — всего 5%. Любопытно, что респонденты со средним профессиональным образованием доверяют распродаже чуть больше, чем обладатели высшего.

Особенно настороженно к "Черной пятнице" относятся обеспеченные петербуржцы: среди тех, чей доход превышает 150 тыс. рублей в месяц, 79% считают акцию обманом, а верят в реальные скидки лишь 3%.

Готовность к участию в распродаже выразили немногие: о планах что‑то купить заявили только 8% опрошенных. При этом молодежь (до 35 лет) чуть активнее — среди неё о намерении приобрести товары рассказали 10%, тогда как среди более старших петербуржцев таких всего 5%. В среднем те, кто все же собирается делать покупки, рассчитывают потратить около 15 тыс. рублей.

Чаще всего в "Черную пятницу" планируют купить одежду (22%), следом идут бытовая техника и электроника (17%), а также обувь (14%). Ещё 8% планируют приобрести смартфоны и гаджеты.

Ранее маркетологи объяснили, как распознать реальные скидки во время "Черной пятницы".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)