За сутки в Ленобласти выявили 239 новых случаев COVID-19

За день ы регионе никто не погиб от ковида.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области заразились 253 735 человек. При этом большая часть из них (247 678 человек) - вылечились, а еще 3 510 - погибли. Соответствующей информацией с журналистами поделились специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 по стране. Сводка о последней статистике касается данных за 1 апреля 2023 года. Уточняется, что в российском регионе медики зарегистрировали 239 новых случаев инфицирования пациентов ковидом. Госпитализация потребовалась 12 пациентам. Выздоровели от болезни еще 190 человек. Летальных исходов за день зарегистрировано не было.

Операштаб опубликовал сводку по районам Ленобласти, в которых зафиксированы новые случаи заболевания ковидом:

Бокситогорский

г. Бокситогорск — 1

г. Пикалёво — 2

Волосовский

г. Волосово — 1

д. Терпилицы — 1

Волховский

г. Волхов — 3

с. Паша — 1

Всеволожский

г. Мурино — 4

г. Всеволожск — 16

г. Кудрово — 2

п. Янино-1 — 2

д. Новое Девяткино — 6

пгт. Кузьмоловский — 2

пгт. им. Морозова — 2

п. Романовка — 6

п. Бугры — 2

д. Агалатово — 1

пгт. им. Свердлова — 1

д. Капитолово — 1

с. Павлово — 1

п. Углово — 3

п/ст Корнево — 2

п. Рахья — 1

Выборгский

г. Выборг — 9

п. Первомайское — 1

пгт. Рощино — 1

пгт. Советский — 7

п. Селезнево — 1

г. Светогорск — 5

п. Цвелодубово — 1

п. Ильичёво — 2

п. Красносельское — 2

п. Пруды — 1

п. Ленинское — 1

пгт. Лесогорский — 3

п. Климово — 1

Гатчинский

г. Гатчина — 9

пгт Тайцы — 1

д. Большие Тайцы — 1

с. Никольское — 2

п. Кобралово — 2

д. Меньково — 1

п. Войсковицы — 1

пгт. Сиверский — 2

пгт. Вырица — 1

д. Малые Колпаны — 2

д. Большие Колпаны — 1

п. Новый Учхоз — 2

п. Семрино — 2

Кингисеппский

г. Кингисепп — 1

Киришский

д. Солоницы — 1

г. Кириши — 16

пгт. Будогощь — 1

д. Пчева — 1

п.Тихорицы — 1

Кировский

г. Кировск — 1

пгт Павлово — 1

Лодейнопольский

г. Лодейное Поле — 3

Ломоносовский

гп. Новоселье — 2

п. Новогорелово — 1

гп. Большая Ижора — 2

п. Лебяжье — 3

Лужский

г. Луга — 8

д. Почап — 2

Подпорожский

пгт. Никольский — 2

г. Подпорожье — 2

пгт. Вознесенье — 2

пгт. Важины — 1

Приозерский

г. Приозерск — 1

п. Сосново — 3

п. Саперное — 3

Сланцевский

г. Сланцы — 13

д. Большие Поля — 1

Тихвинский

г. Тихвин — 31

п. Шугозеро — 1

д. Ганьково — 1

п. Царицыно Озеро — 1

д. Коськово — 1

Тосненский

г. Тосно — 6

г. Никольское — 1

пгт Ульяновка — 1

с. Ушаки — 1

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Фото и видео: Piter.tv