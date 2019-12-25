В столице закроются фан-зоны, ночные клубы, игровые площадки. Ограничена работа фудкортов.

Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Об этом глава российской столицы сообщил в собственном блоге. Чиновник уточнил, что в регионе вводится запрет на посещение новых учреждений, а также детских площадок в парках и игровых комнат, невозможно будет посетить фудкорты. После наступления дедлайна власти заново оценят эпидемиологическую обстановку, после чего будут принимать меры.

Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Сергей Собянин, мэр Москвы

Власти города приостановили в период с 23 часов вечера до 6 часов утра оказания гражданам услуг общественного питания. Исключением стал вариант обслуживания навынос. Невозможно будет посетить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Закроется фан-зоны для болельщиков, в которых можно было посмотреть матчи Евро-2020.

Собянин предупредил о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу.

Фото: Piter.tv