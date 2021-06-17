На сегодня в столице развернуты 17 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу. Об этом он рассказал на встрече с рестораторами. Его слова приводит ТАСС.

Собянин отметил, что за несколько дней были "съедены в ноль" 13 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Он также добавил, что за два дня была съедена мощность Коммунарки. Если подобная динамика в Москве сохранится, то столичным властям придется бросать больницы на борьбу с вирусом.

На сегодня в столице развернуты 17 тысяч коек для пациентов, в ближайшее время их число увеличится до 20 тысяч. По словам Собянина, такого не может себе позволить ни один европейский город.

Все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве.

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