Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за два года

Сергей Собянин рассказал о ночи, в которую российская ПВО ликвидировала дроны ВСУ над столицей.

Попытка атаки на Москву, которая предпринята в ночь на 30 октября беспилотниками Вооруженных сил Украины, стала одной из крупнейших за два года. Соответствующими сведениями поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на официальные подсчеты, сделанные на основе данных, обнародованных мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Чиновник сообщил в социальных сетях о том, что за период с 20:30 вечера 29 октября по местному времени до 07:30 утра 30 октября в сторону Московского региона летело 862 вражеских БПЛА. Ранее мэр заметил, что 19 сентября до утра 20 сентября противовоздушные силы отражали самую массированную атаку. В тот день силы ПВО сбили более 1,6 тысяч БПЛА противника, из которых 450 - на подлете к Москве.

Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве. Сергей Собянин, глава города

Ночная атака украинских дронов на Москву стала одной из самых крупных в октябре.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин