Ночная атака украинских дронов на Москву стала одной из самых крупных в октябре

Сергей Собянин рассказал о последствиях ночной атаки беспилотниками ВСУ по столице.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 136 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Соответствующее заявление подписчикам в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" cделал мэр города Сергей Собянин. Чиновник не привел других подробностей.

Еще 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены (...) Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что почти сто домов в столичном регионе получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Воронеж. Местная администрация приняла решение выплачивать населению компенсацию за самостоятельно выполненный ремонт окон, балконных дверей или остекление лоджии.

Собянин сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин