Собянин сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА

С двух часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников на столичный регион.

В период с вечера 21 октября до утра 22 октября в сторону российской столицы летели 630 беспилотников, из которых 163 объекта противовоздушные силы нашей страны нейтрализовали на подлете к Москве. Соответствующее заявление подписчикам в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" cделал мэр города Сергей Собянин. Также известно о двух пострадавших вблизи населенного пункта Вороново, расположенном в Троицком административном округе.

Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Сергей Собянин, мэр Москвы



Местный чиновник пояснил, что фоне атаки в аэропортах местные власти вводили временные ограничения на полеты. Сначала меры предосторожности затронули Внуково, Домодедово и Жуковский, позднее ограничения распространились и на Шереметьево. Компания "Аэрофлот" откорректировало расписание рейсов: переносилось время вылета самолетов, отменялись некоторые рейсы и часть самолетов направлялись на запасные аэродромы. Напомним, что ближе к 05:20 ограничения на прием и выпуск рейсов сняли во всех четырех аэропортах столичного авиаузла.

Собянин заявил об уничтожении 493 летевших на Москву БПЛА.

Фото: Telegram / Сергей Собянин