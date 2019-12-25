Собянин заявил об уничтожении 493 летевших на Москву БПЛА

В столице рассказали об отражении дронов ВСУ в течение ночи.

В период с 20:30 часов вечера 13 октября по 07:00 часов утра 14 октября в сторону столичного российского региона летели 493 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление подписчикам в собственном Telegram-канале cсделал мэр Москвы Сергей Собянин. Местный чиновник пояснил, что большая часть дронов противника была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) еще на дальних подступах к территории города. Также известно, что 180 БПЛА врага уничтожены на подлёте к столице.

Собянин оценил идею переноса столицы России в другой регион.

Фото: Telegram / Сергей Собянин