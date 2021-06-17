Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

По его словам, нынешняя ситуация требует других решений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Его слова приводит ТАСС

Собянин отметил, что ситуация с вирусом в Москве стремительно ухудшается. По словам мэра столицы, это можно считать неожиданным, поскольку более 60% жителей переболели коронавирусом или вакцинировались.

Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также Собянин считает, что на это могли повлиять новые штаммы COVID-19, которые были выялены в Москве. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует других решений.

Ранее Песков заявил, что речи о всеобщей обязательной вакцинации россиян от коронавируса не идет.

Видео: YouTube / Россия 24