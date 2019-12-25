Песков: речи о всеобщей обязательной вакцинации россиян от COVID-19 нет

Он отметил, что главы регионов принимают решение о частичной обязательной вакцинации, опираясь на рекомендации главных санитарных врачей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не идет речи о всеобщей вакцинации населения от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некоторые регионы России посчитали нужным привить от коронавируса некоторые категории граждан, однако это не подразумевает обязательную вакцинацию каждого жителя.

Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики <…> С учетом того, как распространяется инфекция, это вполне оправданно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что главы субъектов РФ принимают решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, следуя инструкциям главных санитарных врачей регионов. Песков напомнил, что данные полномочия были делегированы им указом Владимира Путина на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, в Подмосковье, Москве и в Сахалинской области объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. От коронавируса обязали привиться работников сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, а также социальной защиты.

Ранее иммунолог прокомментировала отсутствие антител после вакцинации "ЭпиВакКороной".

Фото: сайт президента РФ