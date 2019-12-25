В РФ выявили свыше 14 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

За сутки от коронавируса умерли 416 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 14 057. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число выявленных заражений составило 5 264 047. Больше всего заболевших коронавирусом обнаружили в Москве (3636), Санкт-Петербурге (1757) и Подмосковье (824).

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки от COVID-19 в России выздоровели более 11,2 тысячи человек, умерли 416 жителей страны.

Всего с начала пандемии коронавируса умерли почти 128 тысяч человек.

Напомним, в Подмосковье и Москве объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. От коронавируса обязали привиться работников сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, а также социальной защиты. Согласно новому распоряжению, планируется охватить не менее 60 процентов работников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение регионов об обязательной вакцинации.

Фото: Piter.tv

