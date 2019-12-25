Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин

Въезд в спецрайон Китая сейчас открыт только для его резидентов.

Правительство Гонконга официально включило российский препарат "Спутник V" в список вакцин от COVID-19. Об этом заявили в генконсульстве РФ в Гонконге, пишет ТАСС.

Сообщается, что для жителей данного спецрайона Китая, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса "Спутником V", обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до двух недель. Также им необходимо осуществить семь дней самонаблюдения.

Резиденты Гонконга при посадке на самолет обязаны иметь при себе сертификат вакцинации, отрицательный тест на коронавирус и документ о бронировании номера в гостинице для прохождения карантина сроком на две недели.

Отметим, что сейчас въезд в Гонконг открыт только для его жителей.

Ранее врач-инфекционист рассказала, кто является главным переносчиком COVID-19.

Фото: сайт "Спутник V"

