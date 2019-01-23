Специалист считает, что главными переносчиками инфекции являются социально активные люди.

Врач-инфекционист рассказала, кто является главным переносчиком COVID-19. Об этом в среду, 16 июня, сообщает "Петербургский дневник".

С начала пандемии по коронавирусу в России кого только ни называли переносчиками инфекции: и детей, и даже домашних питомцев. Однако заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Елена Дондурей считает, что не дети являются переносчиками COVID-19, а социально активные люди.

Специалист также добавила, что нет острой необходимости вакцинировать детей. Привиться ребенку стоит только в том случае, если он будет много и тяжело болеть.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек.

Фото: Piter.tv