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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23262 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 27302 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что с 17 июня в Петербурге ужесточают ограничительные меры. Запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ. С полным перечнем ограничений вы можете ознакомиться в нашем материале. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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