За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23262 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 27302 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что с 17 июня в Петербурге ужесточают ограничительные меры. Запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ. С полным перечнем ограничений вы можете ознакомиться в нашем материале.

Фото: Piter.TV