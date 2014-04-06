В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за коронавируса

Они коснутся работы фуд-кортов, детских комнат, заполняемости кинотеатров и пр.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое ужесточает ограничения в городе с 17 июня. Причиной стало ухудшение эпидемиологический обстановки. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Так, с 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ. Кроме того, нельзя будет посетить заведения общепита ночью – с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).

В торговых центрах также запрещена торговля на "островках". Однако аквапарки, океанариумы, библиотеки и фитнес-центры будут работать в прежнем режиме. При этом заполняемость кинотеатров должна снизиться с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей не должно превышать 3 тысячи человек.

Согласно постановлению, отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов". С 14 июня болельщики фан-зон обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа еды, но не напитков.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом в России заболели еще 14 723 человек. Умерли 357 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за время пандемии в нашей стране от КОВИД скончались 126 430 человек.

Ранее у петербургской больницы святого Георгия образовалась очередь из машин скорой помощи.

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