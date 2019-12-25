Врач объяснил, с чем связан резкий рост заболеваемости COVID-19

Медик заявил, что в России “упустили” момент смены доминирующего штамма.

Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьёв объяснил причину резкого роста заболеваемости коронавирусом на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 15 июня.

Медик заявил, что в России "упустили" момент смены доминирующего штамма. Именно с этим связан взрывной рост числа больных коронавирусом по всей стране.

Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах, – говорится в сообщении.

Врач также заявил, что болеть будут все. Согласно данным Соловьева, на 60% увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Так, по словам медика, болеть будут коллективами и семьями.

Соловьев заявил, что коронавирусом заболеют и невакцинированные, и привитые граждане всех возрастов. Медик призвал людей переходить на удаленную работу, меньше посещать массовые мероприятия, воздержаться от путешествий в другие страны и города, а также вакцинироваться от COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек.

Фото: Piter.tv