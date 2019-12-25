Песков поддержал решение регионов об обязательной вакцинации

По его словам, власти данных субъектов РФ движутся в правильном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положительно относится к решению властей ряда регионов РФ о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Пескова, субъекты страны, которые решились на это, движутся в правильном направлении.

С учетом ситуации - [данное движение] в абсолютно правильном [направлении]. Это моя личная точка зрения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также официальный представитель Кремля поддержал инициативу Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и Подмосковья о допуске на очные занятия тех учащихся, которые имеют на руках справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к вакцинации. Песков отметил, что в настоящее время россияне отказываются от прививки, даже несмотря на наличие в стране эффективного препарата от коронавирусной инфекции.

Ранее власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин. Сообщается, что для жителей данного спецрайона Китая, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса данным препаратом, обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до двух недель.

Видео: YouTube / Эхо Москвы