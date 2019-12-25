Ректоры вузов Москвы предложили допускать к занятиям только привитых студентов

Остальных учащихся отправят на "удаленку".

Совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Подмосковья порекомендовал столичным вузам с начала нового учебного года пускать на очные занятия только вакцинировавшихся от COVID-19 студентов. Об этом пишет ТАСС.

Также рекомендуется пускать на занятия тех учащихся, которые имеют на руках справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к вакцинации. Остальных студентов предложено отправить на "удаленку". Такие меры решено предпринять из-за стремительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом в российской столице и области.

В Совете отметили, что нынешняя система дистанционного обучения показала свою эффективность и высокое качество, поэтому права учащихся вузов будут соблюдены в полной мере.

Также предлагается провести среди студентов и работников высших учебных заведений Москвы и Подмосковья разъяснительные беседы о вакцинации от COVID-19, посредством которых специалисты расскажут о важности прививания от коронавируса и опровергнут информацию о вредных последствиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в российской столице.

Фото: pixabay.com