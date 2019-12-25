Эксперт прокомментировал обязательную вакцинацию в Москве

Власти выбрали категории граждан, которым следует сделать прививку.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение московских властей ввести обязательную вакцинацию для большинства госслужащих.

Работодатели должны будут отчитаться о вакцинации 60% сотрудников уже к 15 июля. Речь идет о госслужащих и работников сферы услуг.

Эксперты отметили, что Москва становится "полигоном для испытания жесткого варианта". Кроме того, аналогичные меры решили ввести и в Подмосковье. Авторы Telegram-канала считают, что реакция московских властей является вынужденной: заболеваемость коронавирусом резко возросла, как и количество госпитализаций. Кроме того, распространяются штаммы, опасные, в том числе, и для молодых.

Фото: Фонд Росконгресс / Антон Сухонос