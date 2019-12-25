В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан

Планируется привить 60% работников.

В Подмосковье вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление размещено на веб-ресурсе регионального управления Роспотребнадзора, пишет "РИА Новости".

От коронавируса обязали привиться работников сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, а также социальной защиты.

Граждан данных категорий поручено обеспечить первым компонентом вакцины от COVID-19 до 15 июля, вторым – до 15 августа. Согласно новому распоряжению, планируется охватить не менее 60 процентов работников.

Также обязательная вакцинация от коронавируса распространяется на государственных и муниципальных чиновников, работников органов власти Московской области и подведомственных им организаций.

Напомним, в Соединенных Штатах нашли неожиданный способ для борьбы с COVID-19. Выяснилось, что избежать заболевания COVID-19 поможет простуда, так как ее вирус способен запустить в организме человека иммунный ответ. Подобным способом, по словам специалистов, можно избежать и гриппа. Именно этот факт и побудил их искать похожий механизм для противостояния COVID-19.

Ранее главный врач клинической больницы под номером 40 Денис Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19.

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