В США нашли неожиданный способ для борьбы с COVID-19

Выяснено, что от коронавируса может защитить простуда.

Ученые из Йельского университета сообщили о неожиданном способе защиты от коронавирусной инфекции. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Hull Daily Mail.

Согласно опубликованным данным, избежать заболевания COVID-19 поможет простуда, так как ее вирус способен запустить в организме человека иммунный ответ. Подобным способом, по словам специалистов, можно избежать и гриппа. Именно этот факт и побудил их искать похожий механизм для противостояния COVID-19.

Итоги проведенных опытов уже показали, данный способ эффективен. Ученые выразили надежду, что их наработки помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако отмечается, такой способ следует применять оперативно с момента с заражения COVID-19, так как на поздних стадиях это может только усугубить течение коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Кремль недоволен темпами вакцинации от COVID-19.

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