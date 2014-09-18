Ученые рассказали о появлении COVID-19 в США пару лет назад

Лаборанты взяли образцы крови у американцев. Исследование биоматериала показало, что новые случаи COVID-19 в стране были как минимум 7 января 2020 года.

Ученые Национального института здоровья (NIH) предположили, что коронавирус циркулировал в США ещё в конце 2019 года. Об этом стало известно порталу Axios.

Специалисты обработали более 24 тыс. образцов крови. Их взяли в 50 штатах. Антитела к вирусу обнаружены в девяти образцах. Эти люди проживают в штатах Иллинойс, Миссисипи, Пенсильвания, Массачусетс и Висконсин. При этом, лаборантам не удалось найти антитела у жителей Нью-Йорка и Сиэтла. Напомним, что именно там были первые очаги эпидемии.

Соавтор исследования Шери Шулли сказала, что результаты не говорят о происхождении вируса. В Белом доме по-прежнему считают, что первая вспышка коронавируса произошла в результате утечки из китайской лаборатории.

Ранее мы сообщили, что Губерниев опроверг информацию об отстранении от эфиров "Матч ТВ".